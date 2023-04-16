Огонь сошел в храме Гроба Господня. Фото: Екатеринбургская Епархия

В Екатеринбург в ночь на 16 апреля в честь светлого дня Пасхи из Иерусалима доставили Благодатный огонь. Спецборт со святыней, сошедшей в храме Гроба Господня, приземлился в Кольцово. Затем его привезли в Храм-на-Крови, откуда передали в другие храмы и церкви города и области.

Огонь передали в другие храмы и церкви города и области. Фото: Екатеринбургская Епархия

Поездку за святыней организовал Фонд святой Екатерины. Делегацию возглавил настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло.

- Прибытие Благодатного огня будет утешением для наших людей, знамением мира Божьего, радости Пасхальной, Победы добра над злом, - произнес Максим Миняйло.

Делегацию возглавил настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. Фото: Екатеринбургская Епархия

Прийти за святыней в Храм-на-Крови сегодня можно в любое время. Верующие смогут получить частичку Благодатного огня и в Свято-Троицком кафедральном соборе в начале Пасхального крестного хода – в 16:00, а также по его окончании в Храме-на-Крови, где состоится праздничное вечернее богослужение.

Маршрут крестного хода пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, улице Царской до Храма- на-Крови.

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