В Екатеринбурге 15 апреля побит температурный рекорд 2008 года

15 апреля 2023 года стало самым холодным за 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской столице 15 апреля побит температурный рекорд. Среднесуточная температура в этот день была -2,4 (-6.3 к норме).

Как сообщил в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» метеоролог Алексей Пулин, это самое холодное 15 апреля с 2008 года.

По его словам, в воскресенье, 16 апреля, сохранится влияние антициклона на погоду в Свердловской области.

- Регион расположен на холодной восточной периферии антициклона. Западнее, ближе к центру антициклона, находится более теплый воздух. Его появление обусловлено хоть и медленным, но прогревом воздуха в поле повышенного атмосферного давления, - говорит Алексей Пулин.

Потепление в Екатеринбург и Свердловскую область придет ближе к концу апреля.

- С 17 апреля в Свердловской области температура воздуха приблизится к норме – потеплеет до +10 градусов. В начале третьей декады также ожидаются осадки, - уточняет главный синоптик региона.

По данным «Гисметео», жаркая погода придет в уральскую столицу 29 апреля – днем в этот день воздух нагреется до +19 градусов.

Напомним, 13 апреля в Свердловской области резко выпал снег.

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