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НовостиОбщество16 апреля 2023 11:19

В Екатеринбурге 15 апреля побит температурный рекорд 2008 года

Этот день стал самым холодным за 15 лет
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
15 апреля 2023 года стало самым холодным за 15 лет

15 апреля 2023 года стало самым холодным за 15 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской столице 15 апреля побит температурный рекорд. Среднесуточная температура в этот день была -2,4 (-6.3 к норме).

Как сообщил в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» метеоролог Алексей Пулин, это самое холодное 15 апреля с 2008 года.

По его словам, в воскресенье, 16 апреля, сохранится влияние антициклона на погоду в Свердловской области.

- Регион расположен на холодной восточной периферии антициклона. Западнее, ближе к центру антициклона, находится более теплый воздух. Его появление обусловлено хоть и медленным, но прогревом воздуха в поле повышенного атмосферного давления, - говорит Алексей Пулин.

Потепление в Екатеринбург и Свердловскую область придет ближе к концу апреля.

- С 17 апреля в Свердловской области температура воздуха приблизится к норме – потеплеет до +10 градусов. В начале третьей декады также ожидаются осадки, - уточняет главный синоптик региона.

По данным «Гисметео», жаркая погода придет в уральскую столицу 29 апреля – днем в этот день воздух нагреется до +19 градусов.

Напомним, 13 апреля в Свердловской области резко выпал снег.

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