Жизнь воспитанников в закрытой школе превращали в ад. Фото6 сервис "Яндекс.Карты"

Грандиозный скандал разразился в Екатеринбурге после сообщения об изнасилованиях детей за провинности. Один из подростов смог выбраться из закрытой школы, и рассказал о беспределе матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Речь идет о закрытой школе №124 на Вторчермете. Как рассказал «КП-Екатеринбург» детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков, он не раз бывал в этом учреждении, беседовал с детьми, но ни разу у него не возникло никаких подозрений по поводу возможного нарушения закона в отношении воспитанников.

Тем не менее, то, что рассказал сбежавший воспитанник школы, ужасает. По его словам, которые «КП-Екатеринбург» передал адвокат подростка Георгий Краснов, один из воспитателей в школе – пенсионер, живущий по «воровским понятиям». Им он учит детей.

Как-то ребенок провинился, и на общем собрании решается вопрос, чтобы его «зачуханить». Это значит «опустить» или изнасиловать ребенка.

- Дети проголосовали единогласно, потому что старшие дети голосуют первые, а затем голосуют малыши, которых накажут, если они этого не сделают, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат Георгий Краснов.

Издевались над «приговоренным школьником» несколько недель. Главную роль, по словам адвоката, в этом диком процессе играли два 15-летних школьника, которые насиловали ребенка, и заставляли это делать младших товарищей, одному из которых было всего 12 лет.

Директор школы №124 в Екатеринбурге знала о сексуальном насилии в отношении ребенка, но не стала вставать на его сторону, а только спросила его: почему он не смог постоять за себя?

На сегодняшний день один из 15-летний подростков задержан, второй находится в бегах.

Но в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области нам рассказали, что оказывают всю необходимую помощь следствию. Директор отстранена от выполнения служебных обязанностей.

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