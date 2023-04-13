На трассе Екатеринбург – Пермь легковушка влетела в столб

В аварии пострадали 27-летнияя женщина-водитель и 22-летнияя пассажирка. Фото: ГИБДД Свердловской области

На 332 километре трассы Екатеринбург – Пермь произошла авария. Легковушка влетела в столб. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Женщина-водитель легковушки Hyundai Solaris ехала по дороге слишком быстро, из-за чего не справилась с управлением и влетела в столб фонаря. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД и медработники. Проводятся процессуальные действия. По факту аварии проводится проверка.

- На месте ДТП сейчас находится бригада медиков, которая оказывает необходимую помощь 27-летней женщине-водителю и ее 22-летней пассажирке. Травмы в настоящий момент устанавливаются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции.

На месте работают автоинспекторы и медики. Фото: ГИБДД Свердловской области

Ранее в Екатеринбурге пожилой мужчина Hyundai Solaris сбил 11-летнего мальчика на самокате. Ребенок переходил дорогу по «зебре» спешиваясь, когда на него на ехал автомобиль. Водитель утверждает, что, когда он начал движение, неожиданно с правой стороны на самокате выехал мальчик.

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