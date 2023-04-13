Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 11-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки. Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Маневровой. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris сбил ребенка на «зебре», по которой он двигался не спешиваясь.

- В результате ДТП мальчика с ушибом колена доставили в лечебное учреждение. Установлено, что за рулем «Хендэ» находился 61-летний мужчина со стажем вождения 39 лет. По его словам, он остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель утверждает, что, когда он начал движение, неожиданно с правой стороны на самокате выехал мальчик.

Ранее в Екатеринбурге водитель Kia сбил девятилетнего мальчика. ДТП произошло 13 апреля около 11 часов напротив дома № 31 на Рябинина. Ребенка с ушибом голени доставили в больницу.