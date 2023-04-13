Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 15:31

В Екатеринбурге 11-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки

Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Маневровой
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 11-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки. Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Маневровой. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris сбил ребенка на «зебре», по которой он двигался не спешиваясь.

- В результате ДТП мальчика с ушибом колена доставили в лечебное учреждение. Установлено, что за рулем «Хендэ» находился 61-летний мужчина со стажем вождения 39 лет. По его словам, он остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель утверждает, что, когда он начал движение, неожиданно с правой стороны на самокате выехал мальчик.

Ранее в Екатеринбурге водитель Kia сбил девятилетнего мальчика. ДТП произошло 13 апреля около 11 часов напротив дома № 31 на Рябинина. Ребенка с ушибом голени доставили в больницу.