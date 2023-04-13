Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Kia сбил девятилетнего мальчика. ДТП произошло 13 апреля около 11 часов напротив дома № 31 на Рябинина. Ребенка с ушибом голени доставили в больницу.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Cerato, при заезде во двор между домами 29 и 31 по Рябинина допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по линии тротуара, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Мама мальчика рассказала полицейским, что сын шел из дома в магазин за продуктами. Ребенок был уверен, что машина остановится, но водитель продолжил движение и наехал на мальчика.

Госавтоинспекторами установлено, что за рулем иномарки находился 39-летний мужчина, имеющий стаж вождения 21 год.

В ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными при управлении, а родителям и законным представителям несовершеннолетних - контролировать поведение своих детей не только на проезжей части, но и во дворе дома.

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