Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков рассказал, что получил контузию от вражеского снаряда в зоне СВО

Депутат Тимофей Жуков в ноября 2022 года ушел добровольцем на службу в зону СВО Фото: t.me/zhukov_online

На этой неделе депутат Тимофей Жуков впервые принял участие в заседании городской думы Екатеринбурга после своего возвращения из зоны СВО. А сегодня, 13 апреля, он впервые рассказал о своем состоянии. Он сказал, что у него все хорошо, но сейчас ему сложно говорить из-за полученной контузии.

- В один из последних дней февраля 152-мм вражеский снаряд принял для себя решение, что я должен выплевывать по слову автоматной очередью, в течение ближайших нескольких месяцев и щедро наградил контузией, - написал Тимофей Жуков на своем Telegram-канале. - Потому сейчас я не лучший собеседник. Зато могу слушать и одобрительно кивать с умным видом. Выздоровеем, и все будет хорошо!

Депутат Тимофей Жуков ушел добровольцем в зону СВО в ноябре прошлого года. На первом заседании гордумы с его участием в этом году другие депутаты приветствовали его аплодисментами.