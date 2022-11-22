Депутат гордумы Тимофей Жуков ушел добровольцем на службу в зону СВО

По военной специальности депутат - снайпер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков отправился на службу в зону СВО добровольцем. Сейчас он находится на плановом обучении в 32-ом военном городке.

- Секрета никакого в этом нет, Тимофей отправился добровольцем. Сейчас он на военных сборах, вспоминает свою профессию – он служил снайпером, - подтвердил «КП Екатеринбург» один из основателей фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов.

Дозвониться до самого депутата на момент публикации не удалось. До этого Тимофей Жуков сообщил в социальных сетях, что традиционная субботняя пробежка, которую Жуков проводит регулярно в центре Екатеринбурга, пройдет без него.

Политик неоднократно заявлял о намерении отправиться на службу в зону СВО добровольцем. На данный момент, Тимофей единственный депутат из Екатеринбурга, который отправится на спецоперацию.

До этого депутат из Новоуральска также отправила на военную службу. Им стал Дмитрий Захаров, однако в его случае, его мобилизовали. Повестка пришла депутату в конце октября, на данный момент Дмитрий Захаров уже находится на военной службе.

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