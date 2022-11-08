На Урале под мобилизацию попал депутат Гордумы

Дмитрий Захаров уже уехал на службу. Фото: соцсети Дмитрия Захарова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске мобилизовали депутата Гордумы Дмитрия Захарова. Чиновник получил повестку еще в конце октября, сейчас он уже находится на военной службе.

- Дмитрий Захаров уже уехал. Он получил повестку 20 октября, 21-го уже уехал на службу, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в Гордуме Новоуральска.

У Дмитрия Захарова дома остались жена и трое детей.

- У него точно есть жена, у них трое детей, - уточняют в гордуме.

Депутату 46 лет. 11 сентября после выборов он начал представлять интересы второго избирательного круга. Он входит в состав двух постоянных комиссий Думы: по муниципальной собственности, жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике, торговому и транспортному обслуживанию населения, благоустройству и охране окружающей среды и по социальной и молодежной политике, семье, детству, культуре, образованию, физической культуре и спорту.

Кроме того, Дмитрий Захаров параллельно занимается индивидуальным предпринимательством.

Недавно точно также на службу в рамках частичной мобилизации отправился сын мэра Алапаевска. Руслан Билалов уехал вместе с остальными жителями Алапаевска, а в ноябре мэр Сайгид Билалов рассказал о тяжелом ранении сына в бою.

Руслан попал под обстрел боевых беспилотников, его направили в военный госпиталь в Москве. После операции парень чувствует себя удовлетворительно, имеет жалобы на двоение в глазах.

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