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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:58

Депутат Гордумы Тимофей Жуков вернулся с СВО и приступил к работе

Он присутствовал на заседании Гордумы
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Тимофей Жуков уезжал на СВО добровольцем

Тимофей Жуков уезжал на СВО добровольцем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Гордумы Тимофей Жуков вернулся с СВО и приступил к работе. Он присутствовал на заседании Гордумы 11 апреля, на котором депутаты рассматривали поправки в схему выборов в городскую думу.

- Слава Богу, что он живой, что он с нами, - сказал на заседании Гордумы депутат Александр Караваев.

Напомним, мы писали, что депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков отправился на службу в зону СВО добровольцем. Перед тем, как отправиться на спецоперацию он находился на плановом обучении в 32-м военном городке. Ранее он служил снайпером. Позже появилась информация, что Тимофей Жуков попал в госпиталь. Это «КП-Екатеринбург» подтвердила знакомая депутата.

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