Тимофей Жуков уезжал на СВО добровольцем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Депутат Гордумы Тимофей Жуков вернулся с СВО и приступил к работе. Он присутствовал на заседании Гордумы 11 апреля, на котором депутаты рассматривали поправки в схему выборов в городскую думу.
- Слава Богу, что он живой, что он с нами, - сказал на заседании Гордумы депутат Александр Караваев.
Напомним, мы писали, что депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков отправился на службу в зону СВО добровольцем. Перед тем, как отправиться на спецоперацию он находился на плановом обучении в 32-м военном городке. Ранее он служил снайпером. Позже появилась информация, что Тимофей Жуков попал в госпиталь. Это «КП-Екатеринбург» подтвердила знакомая депутата.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru