Гордума приняла поправки в Устав Екатеринбурга

Депутаты большинством голосов изменили главный документ Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 апреля на очередном 89-м заседании Городской думы депутаты большинством голосов приняли поправки в Устав Екатеринбурга. Всего на заседании присутствовали 32 депутата.

За поправки проголосовали 27 человек. Решение принято.

Суть поправок заключается в изменении порядка формирования Думы города. Теперь, после внесения поправок в главный документ города, в состав Гордумы по пропорциональной системе будут избирать 10 депутатов вместо 18, а по одномандатным округам – не 18, а 25. Общее число депутатов после грядущих сентябрьских выборов сократится с 36 до 35.

По словам главы правового департамента мэрии Татьяны Ширяевой, поправки снизили норму представительства, то есть число избирателей на одного депутата снизилось, что позволит народным избранникам более детально заниматься проблемами своего округа. На избирательные права жителей Екатеринбурга поправки никак не повлияют.

- При новой схеме увеличена норма представительства: округ будет меньше, но работа депутата-одномандатника будет заметнее, - уверен политолог Анатолий Гагарин.

Напомним, что 31 марта 2023 года поправки в Устав Екатеринбурга прошли этап общественных слушаний. Мероприятие в городской администрации посетили 879 человек. За поправки проголосовали 442 участника, против – 423, еще 14 человек воздержались.

После этого протокол слушаний направили в Гордуму, которая 11 апреля приняла окончательное решение по вопросу изменений в главный документ Екатеринбурга.

Отметим, что в работе заседания принял участие депутат Гордумы Тимофей Жуков, который вернулся с СВО.

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