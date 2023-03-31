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НовостиПолитика31 марта 2023 12:11

В Екатеринбурге одобрили новую схему выборов в Гордуму

Свое мнение выразили 917 человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Гордуму в сентябре 2023 года будут выбирать по новой схеме

Гордуму в сентябре 2023 года будут выбирать по новой схеме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31 марта 2023 года прошли общественные слушания, участники которых одобрили поправки в Устав города, меняющие схему выборов в Городскую думу.

Слушания посетили 917 человек, которых разместили в трех залах здания администрации города. Участникам рассказали, что по новой схеме в гордуме будет 35 депутатов, 10 из которых проходят по партийным спискам. Еще 25 – по округам. Согласно другой поправке, появляется возможность выбирать нескольких вице-спикеров гордумы.

Против поправок во время слушаний выступили депутат Госдумы Андрей Кузнецов и общественник Ярослав Ширшиков.

По итогам голосования за поправки проголосовали 442 человека, а против – 423 человека, 14 человек воздержались. Теперь за поправки должны будут проголосовать депутаты Гордумы.