Спасатели потушили крупный пожар, который вспыхнул в садах под Сухим Логом

Локализовать возгорание удалось в 15:00 на площади 10 гектаров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели потушили крупный пожар, который вспыхнул в СНТ «Светлое» под Сухим Логом. Как оказалось, огонь перекинулся на здания от загоревшейся сухой травы из-за большого количества растительности и сильного ветра.

Локализовать возгорание удалось в 15:00 на площади 10 гектаров. К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники. На месте пожара для опашки территории задействованы два трактора от авиалесоохраны.

- В 18:30 по местному времени огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в СНТ «Светлое» городского округа Сухой Лог. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что в Свердловской области уже в семи муниципалитетах введен особый противопожарный режим.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru