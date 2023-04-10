Спасатели потушили крупный пожар, который вспыхнул в садах под Сухим Логом

Локализовать возгорание удалось в 15:00 на площади 10 гектаров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Спасатели потушили крупный пожар, который вспыхнул в СНТ «Светлое» под Сухим Логом. Как оказалось, огонь перекинулся на здания от загоревшейся сухой травы из-за большого количества растительности и сильного ветра.
Локализовать возгорание удалось в 15:00 на площади 10 гектаров. К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники. На месте пожара для опашки территории задействованы два трактора от авиалесоохраны.
- В 18:30 по местному времени огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в СНТ «Светлое» городского округа Сухой Лог. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, что в Свердловской области уже в семи муниципалитетах введен особый противопожарный режим.
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