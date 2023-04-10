В саду в Сухом Логу полыхают дома

К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СНТ «Светлое» в Сухом Логу полыхают дома. Огонь перекинулся на здания от загоревшейся сухой травы из-за большого количества растительности и сильного ветра.

- Сегодня 10 апреля в 11:07 в экстренные службы поступило сообщение о возгорание сухой растительности в СНТ «Светлое». Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил восемь садовых домов. В 15:00 пожарные локализовали огонь на площади 10 гектар. К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники. На месте пожара для опашки территории задействованы два трактора от авиалесоохраны.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее под Нижним Тагилом пожар, также возникший из-за возгорания сухой травы, уничтожил 10 домов.

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