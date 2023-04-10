Под Нижним Тагилом пожар уничтожил 10 домов

Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Бызово под Нижним Тагилом днем 9 апреля вспыхнула сухая трава. Огонь быстро распространился из-за большого количества растительности и ветреной погоды и перекинулся на дома.

- На момент прибытия первого подразделения огнем было охвачено два нежилых дома. В течение одного часа произошло возгорание 10 домов. Из них три жилых, три брошенных и четыре дома, которые используются как сады, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников. В 19:08 пожарным удалось локализовать пожар на площади две тысячи квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 20:40.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте задействовано 48 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 23 человека и шесть единиц техники.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству общественной безопасности и муниципалитету оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара и предоставить погорельцам жилье.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Руководству муниципалитета также необходимо оперативно решить вопросы с предоставлением временного жилья погорельцам в случае необходимости, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

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