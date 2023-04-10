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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:58

В Свердловской области уже в семи муниципалитетах введен особый противопожарный режим

На это время вводятся дополнительные требования по безопасности
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На это время вводятся дополнительные требования по противопожарной безопасности

На это время вводятся дополнительные требования по противопожарной безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже в семи муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Дополнительные требования по безопасности введены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском ГО, Камышловском ГО и районе, Полевском ГО, Махневском образовании.

- Также стоит учитывать, что из-за сложившихся климатических условий в Свердловской области ухудшается лесопожарная обстановка и увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, за минувшие выходные в регионе случилось 12 лесных пожаров. Пламя вспыхнуло неподалеку от Артемовского, Белоярского, Сысертского и Тугулымского городских округов, а также рядом с Нижним Тагилом, Невьянском и Байкалово.