На это время вводятся дополнительные требования по противопожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже в семи муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Дополнительные требования по безопасности введены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском ГО, Камышловском ГО и районе, Полевском ГО, Махневском образовании.

- Также стоит учитывать, что из-за сложившихся климатических условий в Свердловской области ухудшается лесопожарная обстановка и увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, за минувшие выходные в регионе случилось 12 лесных пожаров. Пламя вспыхнуло неподалеку от Артемовского, Белоярского, Сысертского и Тугулымского городских округов, а также рядом с Нижним Тагилом, Невьянском и Байкалово.