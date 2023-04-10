Из-за природных пожаров на Урале загорелись два сада

В селе Бызово тушением пожара занимались более 30 человек Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области вновь наступило то время года, когда нужно пристально следить – не поднимается ли где над лесом дым. И это не шутки. В минувшие выходные случилось 12 лесных пожаров. Пламя вспыхнуло неподалеку от Артемовского, Белоярского, Сысертского и Тугулымского городских округов, а также рядом с Нижним Тагилом, Невьянском и Байкалово.

- Причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. – Восемь возгораний было ликвидировано и два локализовано.

В 15.00 пожарные локализовали огонь на пожаре в СНТ «Светлый»

Тушением лесов занимались 80 человек. Они использовали также спецтехнику – бульдозеры и тракторы, да и обычные автомобили тоже. Еще примерно 4,5 тысяч огнеборцев и две тысячи единиц техники находятся в резерве. Их подключат в случае необходимости.

Если же говорить в целом, то с начала весенне-летнего периода, по данным МЧС, в Свердловской области произошло уже 160 ландшафтных пожаров. Огонь прошел площадь в 168 га.

Но от природных пожаров страдают не только леса. В воскресенье тревожные новости поступили из села Бызово, что под Нижним Тагилом. Из-за сильного ветра и большого количества сухой травы огонь разошелся на площадь в 2000 квадратных метров и подобрался к жилым домам. В 16.30 загорелись первые два дома – они были нежилые. Через час пылали уже десять домов.

- Из них три жилых, три брошенных и четыре дома, которые используются как сады, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев. - Всего от РСЧС было задействовано 48 человек личного состава, 13 единиц техники. В том числе от МЧС 6 единиц и 23 человека личного состава.

В СНТ «Светлый» на месте пожара работают 52 человека и 17 единиц техники.

А в понедельник история повторилась, правда, уже в районе Сухого Лога. Рядом с СНТ «Светлое» также запылала сухая трава и прочая растительность. А сильный ветер погнал пламя прямо на жилые дома.

- Огнем охвачены восемь садовых домов. Площадь пожара ориентировочно - 5 га, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. – К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УВИДЕЛ ОГОНЬ В ЛЕСУ

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