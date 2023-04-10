В Свердловской области спасатели ликвидировали восемь лесных пожаров

С огнем боролись 80 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидировали 8 из 12 лесных пожаров. Еще два возгорания локализовано. Все пожары произошли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.

- Природные пожары в прошедшие выходные зафиксированы в лесах, расположенных на территории Артемовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском, Байкаловском лесничествах, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

С огнем с помощью бульдозеров и тракторов боролись 80 человек.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на территории Свердловской области. Действовать он начинает с 15 апреля 2023 года.

Спасатели призывают жителей региона в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8(800)100-94-00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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