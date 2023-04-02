На месте дорожной аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Московской, 283 в аварии пострадала женщина с 7-летним мальчиком. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, таксист на «Лада Гранта» не уступил дорогу при повороте налево «Ладе Веста».

У мальчика, сидевшего на заднем сидении такси черепно-мозговая травма. У 34-летней женщины также ЗЧМТ, пострадавших доставили в больницу. Виновником аварии оказался 35-летний водитель, его стаж 5 лет.

- Водитель пояснил, что на перекрестке улиц Московская-Волгоградская при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение в автомашиной «Лада Веста», которая двигалась во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение, - отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, что в страшной аварии на трассе Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское погибли два человека.

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