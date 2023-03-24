В Екатеринбургское СИЗО пытались пронести 11 сим-карт в шоколадных конфетах

Фото: ГУФСИН Свердловской области

В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались пронести запрещенные предметы. В шоколадных конфетах находилось 11 сим-карт для заключенного. Об этом сообщили в ГУФСИН Свердловской области.

Инцидент произошел 24 марта. В 12:40 на досмотре посылок и бандеролей сотрудники СИЗО нашли в шоколадных конфетах сим-карты.

- Посылка предназначалась для А., обвиняемого по ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 5 Уголовного кодекса РФ к 9 годам лишения свободы, - сообщили в ГУФСИН.

Ранее в екатеринбургскую колонию пытались доставить наркотики в теннисном мяче. Вещества изъяли полицейские. Инцидент произошел 12 марта на пятнадцатиметровой полосе участка № 2. Теннисный мяч нашли сотрудники колонии. Внутри него был пакет с наркотиками растительного происхождения.

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