В екатеринбургскую колонию пытались доставить наркотики в теннисном мяче

Мыч нашли на территории колонии. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В екатеринбургскую колонию ИК-10 пытались доставить запрещенные вещества. Их поместили внутрь теннисного мяча. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Инцидент произошел 12 марта на пятнадцатиметровой полосе участка № 2. Тениссный мяч нашли сотрудники колонии. Внутри него был пакет с наркотиками растительного происхождения.

- Изъятое передано в Отдел полиции № 12 УМВД РФ по городу Екатеринбургу, - говорится в сообщении.

Ранее, 5 марта 2022 года, в исправительную колонию № 52 в уральском поселке Восточный заключенному пытались передать ананас с героином и гашишем внутри. Внутри фрукта нашли шесть свертков с наркотиками. Полиция изъяла находку. Экспертиза установила, что в свертках находилось 2,99 грамма героина, 0,72 грамма уксусной кислоты и 0,91 грамма гашиша.

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