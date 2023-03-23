В некоторых городах региона жители переплатили за коммунальные услуги в феврале Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЭК снова выявила превышение платы за ЖКХ в Свердловской области. В этот раз превышение предельных индексов зафиксировано в феврале. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

- В отдельных муниципальных образованиях Свердловской области мониторинг выявил признаки превышения установленных Указом Губернатора Свердловской области от 28.11.2022 № 603-УГ значений предельных индексов, - указано в документе. - В целях проверки информация о предполагаемых случаях превышения предельных индексов направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль.

Напомним, в большинстве муниципалитетов Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги до 9,5 %. При этом в прошлом месяце РЭК Свердловской области уже фиксировали превышение платы за ЖКХ за январь.

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