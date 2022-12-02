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НовостиОбщество2 декабря 2022 2:48

В Свердловской области ограничили рост коммунальных платежей

В большинстве муниципалитетов она изменится не более чем на 9,5%
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет

Более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В большинстве муниципалитетов Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги до 9,5 %. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

- Исключением стали города Каменск-Уральский и Нижний Тагил, - рассказали в департаменте. - Депутаты местных дум здесь попросили об установлении более высоких значений.

В этих городах тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы вырастут до 11,1%. Отмечается, что это необходимо для реализации инвестиционных программ в сфере ЖКХ, призванных обновить коммунальную инфраструктуру.

Напомним, что индексацию тарифов перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счет данного решения следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

Ранее мы писали насколько, например, в Екатеринбурге подорожали газ и электричество.