В большинстве муниципалитетов Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги до 9,5 % Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЭК Свердловской области выявили превышение платы за ЖКХ. Жители региона переплатили за коммунальные услуги в январе. Информация об этом содержится в документе на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

- В отдельных муниципальных образованиях Свердловской области мониторинг выявил признаки превышения установленных указом губернатора значений предельных индексов. В целях проверки информация направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль, - сообщается в документе.

Напомним, ранее в большинстве муниципалитетов Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги до 9,5 %.

Исключением стали города Каменск-Уральский и Нижний Тагил, так как депутаты местных дум попросили об установлении более высоких значений. В этих городах тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы вырастут до 11,1 %.

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