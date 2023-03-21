На ЕКАД водитель легковушки пострадал, влетев в столб

У водителя диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ЕКАД 21 марта водитель легковушки пострадал, влетев в столб. По данным ГИБДД, он не справился с управлением.

- По предварительной информации, водитель «хонды» при движении со стороны города допустил наезд на столб слева, после чего съехал в правый кювет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

У водителя диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей быть особо внимательными, строго соблюдать ПДД, в том числе предоставлять преимущество другим транспортным средствам в соответствии с ПДД.

Напомним, ночью 21 марта водитель фуры снес на ЕКАД пешеходный мост.

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