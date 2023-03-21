На ЕКАД фура снесла пешеходный мост

Водитель фуры допустил непроизвольное поднятие кузова Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 42 километре ЕКАД в ночь на 21 марта фура снесла надземный пешеходный мост. Водитель грузового автомобиля с травмами госпитализирован в ГКБ №23.

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму совершил столкновение с надземной пешеходной конструкцией, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пешеходов, к счастью, на мосту в момент аварии не было.

Сейчас госавтоинспекторы работают на месте ЧП. Они отправляют автомобилистов в объезд - движение транспорта в обоих направлениях на участке трассы временно ограничено.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, в апреле 2021 года этот же пешеходный мост снес 42-летний водитель МАН при перевозке негабаритного груза. Тогда в аварии никто не пострадал. Позже на сайте государственных закупок появилась информация, что на восстановление путепровода выделят 7,6 миллиона рублей.