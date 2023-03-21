Стало известно, какие травмы получил водитель фуры, снесшей на ЕКАД мост

За рулем грузовика находился 45-летний житель Режа Фото: соцсети

Стало известно, какие травмы получил водитель фуры, снесшей на ЕКАД пешеходный мост ночью 21 марта.

- С перелом ребер бригадой скорой медицинской помощи водитель доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем грузовика Scania, снесшего у Ганиной Ямы пешеходный мост, находился 45-летний житель Режа Алексей Ш. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. На момент публикации мужчина не ответил на вопросы журналиста.

Госавтоинспекторы выяснили, что его стаж вождения составляет 15 лет. Мужчина объяснил полицейским, что, когда он подъезжал к мосту у полуприцепа резко открылся кузов и столкнулся с мостом.

Также в ГИБДД сообщили, что на водителя составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Напомним, после ЧП дорогу перекрывали. После того, как конструкцию моста убрали с проезжей части, движение по ЕКАД восстановлено в обе стороны.

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