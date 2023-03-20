В Нижнем Тагиле загорелась девятиэтажка

Девять спасателей прибыли тушить пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажном жилом дом. Внутри него загорелся мусоросборник. Информация о возгорании поступила дежурному 20 марта в 15:23. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Причиной пожара стал загоревшиеся внутри мусороприемника отходы. Возгорание произошло на первом этаже дома. Однако огонь успел охватить всего один квадратный метр площади.

- В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава, - рассказали спасатели.

На месте пожарные были уже в 15:29, они локализовали огонь. Спустя минуты им удалось и вовсе потушить возгорание. Свою работу спасатели завершили лишь спустя еще полчаса, разобрав сгоревшие конструкции и произведя проливку.

Ранее, ночью 20 марта, в Екатеринбурге пожар произошел в частном доме на Петропавловской. До прибытия пожарных из объятого пламенем здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.

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