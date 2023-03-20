В Екатеринбурге из-за пожара из дома эвакуировались шесть человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Петропавловская ночью 20 марта, вспыхнул частный дом на двух хозяев. До прибытия пожарных из объятого пламенем здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.

- В 00:02 поступило сообщение о пожаре. На площади 80 квадратных метров сгорел частый жилой дом на двух хозяев. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 12 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные локализовали огонь в 00:25. Еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 04:23.

По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Серове во время пожара в четырехквартирном доме погиб человек. Сообщение о возгорании на улице Максима Горького поступило в 00:36 по местному времени. Огонь распространился на площади в 72 «квадрата».

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