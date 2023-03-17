Вратарь «Урала» Илья Помазун вошел в состав сборной России на товарищеские матчи в марте

Планируется, что главная команда страны сыграет с Ираном и Ираком в конце месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вратарь футбольного клуба «Урал» Илья Помазун вошел в состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Планируется, что главная команда страны сыграет с Ираном и Ираком в конце месяца.

- Вышел на тренировку, ребята поздравили, сказали, что в сборную вызвали. Я удивился, было приятно. Но мы готовимся к игре, завтра играть с «Динамо», поэтому все мысли только об этом, - рассказал сам Илья Помазун пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, что в расширенный состав сборной попадал и 27-летний полузащитник Мингиян Бевеев.

- Список игроков, представленный сейчас, расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России, - уточняли ранее в пресс-службе сборной России по футболу.