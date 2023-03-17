Кассационный суд рассмотрит дело Владимира Васильева, устроившего аварию на Малышева

Ранее Свердловский областной суд снял с Васильева обвинения в угоне автомобиля друга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Седьмой Кассационный суд в Челябинске рассмотрит дело Владимира Васильева, устроившего аварию на Малышева. Информация об этом появилась в картотеке суда – заседание пройдет 24 апреля.

По данным «КП-Екатеринбург», сын полковника Росгвардии требует смягчить ему приговор. Свердловский областной суд снял с него обвинение в угоне, но назначил 8 лет и 11 месяцев заключения за аварию с двумя погибшими, устроенную в состоянии опьянения (часть 6 статьи 264 УК).

Однако Васильев надеется, что ему смягчат наказание и переквалифицируют дело по части 5 статьи 264 УК. То есть будут судить как виновника аварии, который в момент ДТП был трезв.

Напомним, что экспертиза не нашла запрещенных веществ или алкоголя в моче водителя. А позже стало понятно почему. В больнице анализы за него сдал отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев. Но его привлечь к ответственности не представлялось возможным.

В ночь на 4 августа 2019 года Васильев и его друг Глеб Березкин веселились в компании друзей на ЖБИ. Под утро в квартире кончилось спиртное, и друзья детства решили поехать за дополнительной порцией в дом Владимира. Своего транспорта у парней не было, поэтому они решили тайком взять ключи от легковушки общего друга Никиты Фомина. Последний узнал о краже, когда его автомобиль уже превратился в груду металлолома.