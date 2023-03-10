Ветер поднимется 11 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 11 марта в регионе местами будет бушевать ветер до 20 метров в секунду. Кроме того, вероятен мокрый снег, а на дорогах – гололед.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют плотно закрывать окна в квартирах и домах, а в случае сильных порывов ветра, безопасным будет место, удаленное от окна.

- Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, - говорят спасатели.

Водителям нужно быть особенно внимательными и острожными за рулем. Также автолюбителям лучше не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи в МЧС просят сообщать по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Ранее в свердловском МЧС штормовое предупреждение ввели 10 марта. Порывы ветра по прогнозам в отдельных районах достигли 18 метров в секунду.