Площадь пожара составила 40 квадратных метров Фото: 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижних Сергах в результате пожара скончался человек. Как сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде МЧС по Свердловской области, огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Дом вспыхнул утром 7 марта.

- Повреждены кровля, перекрытия, стены, пол, домашнее имущество частного жилого дома. В результате пожара погиб 1 человек. Уважаемые граждане соблюдайте правила пожарной безопасности! – сообщили в отряде.

Напомним, что прошлым летом в результате пожара в СНТ «Пластик» погибла маленькая девочка. Тогда Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Кроме этого в начале 2023 года в Камышлове в огне сгорели трое мальчиков, которые остались без присмотра родителей.