Младшему из братьев было все пять лет. Фото: «Вести Урал»

В Камышлове дознаватели МЧС и следователи СК устанавливают причины пожара на улице Высокой, который унес жизни трех мальчиков. Частный дом вспыхнул вечером 11 января, когда дети были дома одни. В свердловском Главке сообщили, что погибшими оказались 10-летний мальчик Ярослав, а также его братья Владимир (2014 г.р) и пятилетний Юра.

По трагическому стечению обстоятельств дети остались без присмотра взрослых. Все дело в том, что 42-летняя мама находилась в роддоме Екатеринбурга. Недавно женщина родила пятого сына. А глава семьи работает грейдеровщиком. Утром он ушел на работу.

По словам мамы детей, в ближайшее время она и муж будут жить у знакомых.

- Все нормально у нас. Супруг скоро должен забрать из роддома. У меня все мысли в кучу, все названивают. У меня истерика была, корвалол пила. Муж всю ночь ревел. Соседи там были, слышали голоса. Выбивали бы стекла… Никто ничего не говорит. Вчера мне звонили с ПДН. Когда приедем, тогда и решим все вопросы. Я была в роддоме, так как ребеночек родился недоношенный. Мы вес набирали. Друзья на первое время нас пустят, пока в администрации жилье не дадут. Я буду держаться ради моего малыша. Мы все переживем, перетерпим, - рассказала мать погибших детей Екатерина.

Точная причина пожара пока неизвестна. Фото: «Вести Урал»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

- По указанию руководства Следственного управления на место выехала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов областного Следственного комитета, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Среди наиболее правдоподобных версий - неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем либо проблемы с печным отоплением. Сам мужчина утверждает, что перед уходом из дома протопил печь.

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