Эксперты пришли к выводу, что дом загорелся из-за короткого замыкания. Фото: соцсети

Следственный комитет завершил проверку по факту пожара в садовом товариществе «Пластик» на окраине Екатеринбурга. В ночь на 20 июля пожар уничтожил частный дом семьи врачей Максима и Полины Ошурковых. В огне погибла 4-летняя дочка пары. Родители изо всех сил пытались спасти девочку, но так и не нашли ее в задымленном доме. Тело малышки обнаружили под утром, когда пожарные закончили проливку пепелища.

Спустя два с половиной месяца СК отказал в возбуждении уголовного дела. Следователи пришли к выводу, что в смерти девочки никто не виноват.

- Причиной пожара указано «стечение обстоятельств». Якобы нагрелась проводка, и произошло короткое замыкание. По ни от кого не зависящим причинам. Считают, что никто за это не ответственен. Я просил их найти человека, ответственного за это. Очаг пожара был в стене под окном в зале. Вернуться на участок я пока не могу, жизнь встала на паузу, - рассказал «КП-Екатеринбург» Максим Ошурков.

Руководитель следственного отдела СКР по Верх-Исесткому району Денис Кельбиханов подтвердил информацию.

- Проведен комплекс экспертиз, в том числе и пожарно-техническая. По результатам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Денис Кельбиханов.

Следователи не нашли в случившемся признаков преступления Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В постановлении указано, что на месте пожара не были обнаружены следы бензина или горюче-смазочных материалов.

- Следствие приходит к выводу, что смерть <…> не носит криминального характера, поскольку пожар, повлекший наступление смерти <…>, образовался вследствие непредвидимого стечения обстоятельств, а именно замыкания электрического тока, а не в результате действий третьих лиц, - говорится документе.

Напомним, что отец девочки несколько дней был в больнице, куда его доставили с отравлением продуктами горения.