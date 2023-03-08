Во всех домах заменят систему электроснабжения Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список домов, попадающих под капремонт в 2023 году. Согласно документам, улучшения ждут жителей 221 дома. Полный перечень адресов можно найти здесь.

В приложениях к постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова также указаны суммы и виды работ, которые должы будут произвести в течении года. Новую систему горячего водоснабжения установят на 55 адресах, а ХВС – поменяют в 49 домах. Еще в 58 будет отремонтировано газоснабжение. Кроме этого во всех домах, попадающих под капремонт, поменяют систему электроснабжения.

Напомним, что с начала 2023 года в Свердловской области отменили ночной тариф за электричество. О том, кому из свердловчан положены скидки на услуги ЖКХ, вы можете прочитать в материале «КП-Екатеринбург». Кроме этого недавно заработала горячая линия по вопросам перерасчета.