Мисс-2023 в зоопарке Екатеринбурга стала фенек Ария

Ария приехала в Екатеринбург в конце февраля. Фото: пресс-служба зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга выбрали Зоомисс-2023. В этот раз корона лучшей ушла феньку по кличке Ария. За нее проголосовали больше тысячи жителей уральской столицы.

- Остается только гадать, что стало главной причиной победы - мимимишная внешность и гигантские уши, активная пиар-кампния и накрутка голосов или же богатые литературные традиции, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Также в тройку лучших вошли розовый какаду Петруша и двупалый ленивец Ляля.

- Корона ЗооМисс остается в отделе хищных млекопитающих, напомним, что ЗооМисс-2022 стала пума Юта, - добавили в зверинце.

Кстати, в феврале в Екатеринбургском зоопарке проводили еще один конкурс красоты. Участвовали в нем только самые обаятельные питомцы зоопарка: за титул ЗОО-мистера боролись рыба, птица и трое зверей. В итоге лучшим стал каракал Хьюго.