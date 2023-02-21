Енот Михаил против каракала Хьюго: в Екатеринбургском зоопарке проводят конкурс красоты среди самцов

Победителя наградят подарком. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке проводят свой конкурс красоты. Участвуют в нем только самые обаятельные питомцы зоопарка: за титул ЗОО-мистера борются рыба, птица и трое зверей. Итоги конкурса подведут 22 февраля. А в День защитника Отечества главного красавца зоопарка наградят подарком.

- Основная цель в выборе кандидатов – привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции Екатеринбургского зоопарка. К тем, кто часто остается в тени, - рассказывают в пресс-службе уральского зоопарка.

У читателей «Комсомолки» еще есть возможность проголосовать за самого интересного кандидата. Сделать это можно на официальной страничке зоопарка во «Вконтакте». А мы пока расскажем вам о кандидатах.

КАРАКАЛ ХЬЮГО

Каракал по кличке Хьюго переехал в Екатеринбургский зоопарк в октябре 2022 года. Он молод и в самом расцвете сил, ведь ему пять полных лет. В неволе каракалы живут до 15-20 лет, а в дикой природе в разы меньше.

Сначала хищный кот был на карантине. Посетители смогли увидеть его только в феврале. Сейчас Хьюго полностью обжился, он игривый, активный и любопытный самец. У него в вольере есть деревья, укрытие и огромное колесо – любимое его развлечение. Помимо того, что он грациозен, Хьюго еще и чистоплотен, а в выборе пищи – весьма избирателен. Больше всего любит сырую курицу.

Каракал Хьюго приехал в Екатеринбург в октябре 2022 года. Фото: пресс-служба зоопарка

СЕРОЩЕКИЙ КАЛАО РАЛЬФ

Серощекий калао – благородная африканская серая птица из рода птиц-носорогов. Их главное достоинство - огромный клюв.

Ральф появился в зоопарке Екатеринбурга в конце прошлого года, и не один, а сразу с подружкой.

- Ральф всегда оглядывает гостей с ног до головы, ревнует посетителей к своей красотке Мэгги, - говорят про Ральфа сотрудники зверинца.

Ральф приехал на Урал с подружкой. Фото: пресс-служба зоопарка

ЕНОТ МИХАИЛ

Енота Михаила заслуженно можно считать самым милым конкурсантом. Этот питомец не простой, а прирученный.

- Миша обучен элементам анималотерапии, готовится к карьере зоотерапевта, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в зоопарке.

Уже сейчас Михаил контактирует с детьми. Переехал ручной енот в уральский зоопарк совсем недавно, как и каракал Хьюго.

Енот Михаил готовится стать зоо-терапевтом. Фото: пресс-служба зоопарка

КЕНГУРУ ХАГЕННА ПОЛ

Кенгуру хагенна Пол прибыл в Екатеринбург из столицы не один, а с избранницей по кличке Мэгги в 2019 году. Спустя полгода у молодой пары появился детеныш. Это первый случай размножения кустарникового кенгуру в Екатеринбургском зоопарке и второй – в России.

Пол примерный папа. За малышом в основном приглядывал именно он. Самец загораживал своего детеныша от сотрудников зоопарка и грозно топал при виде их. К сожалению, его семье пришлось уехать в другой зоопарк.

Любимое лакомство Пола – цыплята.

Кенгуру Пол живет в Екатеринбурге с 2019 года. Фото: пресс-служба зоопарка

ЗМЕЕГОЛОВ

Самый необычный и неожиданный конкурсант в этом году – рыба с легкими. Удивительно, но этот питомец живет в воде, но нуждается в воздухе. Змееголов даже узнает людей, которые регулярно за ним ухаживают, а питается он живыми тараканами. Как и кенгуру хагенна Пол, змееголов живет в Екатеринбурге уже давно.

Змееголов - рыба с легкими. Фото: пресс-служба зоопарка

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ:

Голосовать за питомцев зоопарка можно на официальной его страничке во «Вконтакте». Победителя объявят ровно в 12:00 22 февраля, для всех желающих пройдет экскурсия «Лучшие мужчины зоопарка». Голоса принимаются до 09:00 22 февраля.