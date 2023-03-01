Черепаха-улыбака и малышка лиса: в Екатеринбургском зоопарке объявили претендентов на звание "Зоомисс-2023"

Победительница получит подарок. Фото: пресс-служба зоопарка

После того, как в Екатеринбургском зоопарке выбрали самого обаятельного самца в честь Дня защитника Отечества, то сразу же начали искать главную красотку. Как и в конкурсе «Зоомистер», в зоопарке отобрали необычных зверьков, с которыми горожане мало знакомы. Голосование за «Зоомисс – 2023» стартовало 1 марта.

В уже традиционном конкурсе «Зоомисс» в этом году за победу поборются самая милая хищница, примерная мама, гламурный какаду и улыбающаяся черепашка.

ФЕНЕК АРИЯ

Самая маленькая в мире лисица прибыла в Екатеринбург из Москвы буквально на днях. О новой подопечной в зоопарке рассказали 27 февраля. Увидеть ушастую хищницу повезет только настоящим счастливчикам: Ария, как и подобает фенекам, отличается крайней осторожностью.

- Несмотря на осторожность, Ария очень любопытна. Днем обитает в своем домике, а ночью, когда никто не видит, веселится. Ждет своего принца, зоочасть зоопарка ведет переговоры, надеемся, что принц не будет против такого образа жизни, - рассказывают в пресс-службе зоопарка.

Арии идет уже третий год. В неволе такие зверьки живут около 14-ти лет.

Ария приехала в Екатеринбург в конце февраля. Фото: пресс-служба зоопарка

РОЗОВЫЙ КАКАДУ ПЕТРУША

Петруша, как и Ария, поселилась в уральской столице совсем недавно. Какаду только обживается в новом доме, но сотрудники зоопарка уже успели оценить ее пылкий нрав.

С новыми знакомыми попугай проявляет нежность, урчит от удовольствия, когда к ней проявляют ласку. А вот старых друзей может потрепать. Кстати, Петруша, как рассказали «КП-Екатеринбург», попала в компанию прирученных животных зоопарка.

Какаду Петруша недавно живет в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба зоопарка

ДВУПАЛЫЙ ЛЕВИНЕЦ ЛЯЛЯ

Ляля – обладательница экстравагантного маникюра. Ее длинные коготки, как и у большинства ленивцев, не только красивы, но и функциональны. Ляля умеет на них даже висеть на ветках.

Но это не главная особенность обворожительной конкурсантки. Ведь она опытная и примерная мама. В зоопарке рассказывают, что большая семья двупалых ленивцев живет в Екатеринбурге уже не первый год, и у них регулярно появляется потомство. И даже на фотографиях Ляля часто в объятиях своих пушистых детенышей.

Ленивец Ляля - примерная мама. Фото: пресс-служба зоопарка

БАХРОМЧАТАЯ ЧЕРЕПАХА ХЕЛЕНА

Эти черепашки отличаются самой милой улыбкой, но за ней прячется хищная натура. Хелена улыбнется посетителям лишь за стеклом, но окажись они в аквариуме, да размером поменьше, эта черепаха начнет охоту.

Хелена уже давно обжилась в своем террариуме, ведь в зоопарке она живет точно больше пары лет. Эта черепашка старается избегать лишнего внимания. Она маскируется под водоросли и старается оставаться как можно более незаметной.

Черепаха Хелена маскируется под водоросли. Фото: пресс-служба зоопарка

Отдать свой голос за красотку, покорившую сердце, можно с 1 по 7 марта в официальной группе Екатеринбургского зоопарка во «Вконтакте». В последний день голосования, в 15:00 сотрудники подведут итоги и выберут «Зоомисс-2023» в павильоне «Южный».