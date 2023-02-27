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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:59

На Пермском тракте спасатели развернули мобильный пункт из-за многокилометровой пробки

Затор растянулся с 278-го по 292-й километр магистрали
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Пермском тракте спасатели развернули мобильный пункт помощи из-за многокилометрового затора, который образовался с 278-го по 292-й километр магистрали.

- Для мониторинга обстановки на месте затора работают сотрудники МЧС России с беспилотными авиационными системами, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что пробка образовалась в районе поселка Дружинино. При этом в Свердловскую область в начале этой недели вновь пришли мощные снегопады, только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров. Дорожники уже готовятся ликвидировать последствия сильных осадков и планируют вывести на дороги региона 400 единиц техники.