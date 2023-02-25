В Екатеринбурге завершили поиски мужчины, пропавшего после ДТП

Мужчина потерялся в районе цирка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 40-летнего Дениса Шешина, пропавшего после ДТП 24 февраля.

- Найден, Жив, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры, мужчина по пути из Асбеста в Екатеринбург, куда ехал на работу, попал в аварию и получил травму головы. После этого он затерялся в толпе в районе цирка, когда возвращался с женой домой.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 26-летнего Михаила Логинова. У парня-альбиноса была насыщенная жизнь, он неплохо зарабатывал и пользовался популярностью среди девушек. 20 января он жаловался друзьям на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день бесследно пропал.

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