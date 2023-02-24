В Екатеринбурге пропал 40-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Мужчина нуждается в помощи. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 40-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Последний раз Дениса Шешина видели 24 февраля. Сейчас его поисками занимается полиция города и отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина обладает особыми приметами – рост 178, полное телосложение, карие глаза и черные волосы.

- Был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, черные ботинки и серую шапку, - рассказали в поисковом отряде.

Если вы знаете, где сейчас находится пропавший мужчина, сообщите об этом по номеру – 89630511656 или 112. Нужна помощь добровольцев.

Напомним, в Екатеринбурге до сих пор идут поиски пропавшего в январе 26-летнего Михаила Логинова. Парень перестал выходить на связь 21 января. С тех пор его ищут волонтеры и полицейские.

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