Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 13:57

В Нижнем Тагиле восьмиклассницу, которая пнула сверстницу по лицу, поставили на учет в ПДН

Скандал разгорелся в школе № 33
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Скандал разгорелся в школе № 33, об инциденте стало известно в конце января

Скандал разгорелся в школе № 33, об инциденте стало известно в конце января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле восьмиклассницу, которая пнула сверстницу по лицу, поставили на учет в ПДН. Скандал разгорелся в школе № 33, об инциденте стало известно в конце января. Момент избиения в женском туалете попал на видео.

- «Злодейка» была поставлена на учет. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между девочками. Наша задача - объяснять детям об ответственности за их поступки, - говорит замначальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина.

По ее словам, в школе после инцидента провели профилактические беседы среди параллелей старших классов.

При этом психологи утверждают, что буллинг в учебных заведениях Свердловской области принял поистине масштабный характер.