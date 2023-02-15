Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге авария близ трамвайных путей спровоцировала пробки общественного транспорта. Как выяснилось, вечером 15 февраля на пересечении улиц 8 Марта и Фрунзе водитель иномарки Volvo сбил пешехода, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

- Пострадавшего пешехода увезли в больницу с травмой головы и ушибами, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 14-летний школьник выдумал ДТП, чтобы оправдаться перед мамой за грязную одежду. Сообщение об инциденте на улице Блюхера появилось вечером 13 февраля.

По предварительным данным, владелец легковушки Lada наехал на подростка, который двигался ему навстречу.

- Автоинспекторы опросили мать мальчика, которая пояснила, что ребенок шел из школы, во дворе дома он испугался бродячей собаки и начал убегать от нее, после чего споткнулся и упал. При падении он ударил руку и замарал одежду, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.