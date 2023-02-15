В Екатеринбурге школьник выдумал ДТП, чтобы оправдаться перед мамой за грязную одежду

Сообщение об инциденте на улице Блюхера появилось вечером 13 февраля. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 14-летний школьник выдумал ДТП, чтобы оправдаться перед мамой за грязную одежду. Сообщение об инциденте на улице Блюхера появилось вечером 13 февраля.

По предварительным данным, владелец легковушки Lada наехал на подростка, который двигался ему навстречу.

- Автоинспекторы опросили мать мальчика, которая пояснила, что ребенок шел из школы, во дворе дома он испугался бродячей собаки и начал убегать от нее, после чего споткнулся и упал. При падении он ударил руку и замарал одежду, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По этой причине он придумал версию об аварии. Напомним, аналогичный случай произошел в начале феврале. Сотрудники ГИБДД активно разыскивали водителя белой Lada, который 31 января якобы сбил 11-летнего мальчишку на пешеходном переходе, и скрылся. Спустя сутки оказалось, что никто школьника не сбивал, хоть у него и диагностировали ушиб локтя.