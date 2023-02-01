В Екатеринбурге мальчик выдумал ДТП, чтобы не идти в школу в грязной одежде

Мальчик указал автомобиль, который ему запомнился в тот момент из проезжающего мимо потока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД активно разыскивали водителя белой Lada, который 31 января якобы сбил 11-летнего мальчишку на пешеходном переходе возле Суходольской,33 и скрылся. Спустя сутки оказалось, что никто школьника не сбивал, хоть у него и диагностировали ушиб локтя. Мальчик все выдумал, чтобы не идти в школу в одежде, которую он испачкал, когда нечаянно упал.

- В ходе оперативно - розыскных мероприятий автоинспекторы опросили отца мальчика, который пояснил, что ребенок шел из дома в школу, переходя через проезжую часть, поскользнулся и упал, в связи с чем получил травму, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - Мальчик при падении замарал одежду и не хотел идти в ней в школу, именно поэтому, сказал родителям, что попал в ДТП и указал автомобиль, который ему запомнился в тот момент из проезжающего мимо потока.

Госавтоинспекторы также обратились к родителям с просьбой объяснить детям, что ложная информация о ДТП - это недопустимый поступок, так как в этот момент другие люди, попавшие в беду, могут действительно нуждаться в помощи полицейских.

Отметим, что мальчишку и родителей за ложную информацию наказывать не будут.

Кстати, если бы мальчишку действительно сбила машина, водителю за то, что он скрылся с места ДТП, грозила бы административная ответственность. Автомобилиста лишили бы прав на срок от 12 до 18 месяцев либо арестовали бы на срок до 15 суток.