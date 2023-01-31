В Екатеринбурге водитель легковушки сбил мальчика на «зебре» и уехал с места ДТП

В результате ДТП мальчик получил ушиб локтя. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель отечественной легковушки сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Авария произошла утром 31 января на улице Суходольской около дома № 33.

В результате ДТП мальчик получил ушиб локтя и был доставлен в детское лечебное учреждение. Теперь автоинспекторы ищут нерадивого водителя и очевидцев инцидента.

- Всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам 02 (102 по мобильному) либо +7 (908) 632-43-67, а также по адресу: Степана Разина, 20, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Также в госавтоинспекции напомнили, что водителю грозит административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от 12 до 18 месяцев либо арест до 15 суток