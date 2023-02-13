В Екатеринбурге водитель легковушки сбил мальчика и уехал с места происшествия

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге автоинспекторы разыскивают неизвестного водителя, который сбил 14-летнего мальчика и уехал с места происшествия. Инцидент произошел днем 13 февраля во дворе жилого дома № 57 по улице Блюхера.

По предварительным данным, владелец легковушки Lada наехал на подростка, который двигался ему навстречу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний подросток получил ушиб кисти, с травмой он самостоятельно обратился в травмпункт ГКБ № 7, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите любую информацию по телефонам (02), сот. тел. +7(961)766-43-83, также вы можете обратиться в пункт полиции, расположенный по адресу Степана Разина, 20.