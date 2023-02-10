Ограничения будут действовать на участке от Технической от Билимбаевской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге часть улицы Кишиневской перекроют почти до конца года. Ограничения будут действовать на участке от Технической от Билимбаевской с 22 февраля по 30 ноября.

- Это связано с проведением капитального ремонта улицы Кишиневской. Работы будет проводить специалисты ООО «Проспект». Просим горожан заранее планировать маршрут передвижения, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также стало известно, что Строители «АльмакорГруп» продлили сроки закрытия движения на развязке у «Калины». Проезд от Куйбышева до Сибирского тракта будет перекрыт до 31 декабря.

Также до лета закрыт проезд по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, ограничения будут действовать до 20 июня из-за строительства трамвайной линии в Академический район.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».