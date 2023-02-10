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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:57

В Екатеринбурге часть улицы Кишиневской перекроют почти до конца года

Ограничения будут действовать до 30 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ограничения будут действовать на участке от Технической от Билимбаевской

Ограничения будут действовать на участке от Технической от Билимбаевской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге часть улицы Кишиневской перекроют почти до конца года. Ограничения будут действовать на участке от Технической от Билимбаевской с 22 февраля по 30 ноября.

- Это связано с проведением капитального ремонта улицы Кишиневской. Работы будет проводить специалисты ООО «Проспект». Просим горожан заранее планировать маршрут передвижения, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также стало известно, что Строители «АльмакорГруп» продлили сроки закрытия движения на развязке у «Калины». Проезд от Куйбышева до Сибирского тракта будет перекрыт до 31 декабря.

Также до лета закрыт проезд по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной, ограничения будут действовать до 20 июня из-за строительства трамвайной линии в Академический район.

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