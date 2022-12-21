В Екатеринбурге до лета закроют улицу Серафимы Дерябиной

Ограничения коснутся только четной стороны улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют проезд по улице Серафимы Дерябиной с 9 января по 20 июня 2023 года. Об этом сообщает мэрия.

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Дорогу перекроет АО «Уралтрансспецстрой». При этом движение ограничат только по четной стороне улицы на участке от Зоологической до Серафимы Дерябиной, 34в.

Движение транспорта организуют по нечетной стороне улицы. На закрытом участке дороги установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Мэрия просит жителей отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам.

Ранее стало известно, что в январе 2023 года в Екатеринбурге со следующего года на участке улицы Хохрякова запретят парковку. Запрещающие знаки установят от дома № 39 до здания № 33.